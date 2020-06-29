Yeni araba almak isteyen ya da var olan aracını değiştirmek isteyenler uygun fiyatlı SUV araç fiyatlarını araştırıyor. Son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından uygun faiz oranıyla duyurulan ve 6 ay geri ödemesiz olan taşıt kredisiyle araçlara talep arttı. Araç sahibi olmak isteyenler özellikle SUV otomobillere büyük ilgi gösteriyor. Bu kapsamda uygun fiyatlı Renault, Opel, Dacia, Nissan, KİA SUV araçlar çok araştırılmaya başlandı. İşte en uygun fiyatlı SUV araçların listesi...

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.