Memurların Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı zamlanacak. Hakem kurulu kararına göre maaşlara yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.
Maaş katsayısı artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan aile yardımı da zamlanacak.
Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 0.50'lik Haziran ayı enflasyon tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5.09 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda memurların Temmuz zammı yüzde 1.09'luk enflasyon farkıyla yüzde 5.09'a yükselecek.
Bu durumda aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 696 liraya yükselecek.
Eş yardımı 332 liradan 348,90 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,76, üstü için 36,52 liradan 38,38 liraya çıkacak.
Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 502,42 liraya yükselecek.