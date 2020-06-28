





Memurların Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı zamlanacak. Hakem kurulu kararına göre maaşlara yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.



Maaş katsayısı artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan aile yardımı da zamlanacak.