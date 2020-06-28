



Annenin kalan yarım maaşını ise işveren ödüyor. Çalışsın ya da çalışmasın tüm annelere ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira doğum yardımı ödeniyor. Her anneye süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 202 lira. Eğer anne çalışmıyorsa bu para babaya ödeniyor.