Doğum yapan anneye emzirme ödeneğinden, rapor parasına çeşitli paralar veriliyor. Bu ödenekler asgari ücretli bir anne için 10 bin 747 lirayı buluyor. Annenin maaşı yükseldikçe ödenen para da artıyor. Doğum izninde annelere çalışılmayan her gün için iş göremezlik ödeneği veriliyor.
Ödeme brüt ücrete göre hesaplanıp SGK'ca yapılıyor. İlk doğumda 60, ikincide 120, sonrakilerde 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı var. Çalışılmayan süre için devlet asgari ücret üzerinden ödeme yapıyor.
Annenin kalan yarım maaşını ise işveren ödüyor. Çalışsın ya da çalışmasın tüm annelere ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira doğum yardımı ödeniyor. Her anneye süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 202 lira. Eğer anne çalışmıyorsa bu para babaya ödeniyor.