CESET TORBASI VE TEK KULLANIMLIK KORUYUCU ELBİSE ÜRETİYORLAR

Başta Almanya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere salgın nedeniyle meydana gelen ölümlerden dolayı en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden ceset torbası ve doktorlar için tek kullanımlık koruyucu elbiseler üreten fabrikanın günlük kapasitesi 5 ile 6 bin arasında değişiyor. İşçilerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak maskelerle çalıştığı fabrika Sağlık Bakanlığından gelen talepleri de karşılıyor.