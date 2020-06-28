Faiz oranlarının düşmesi sadece konut değil gayrimenkul satışını da artırdı. 1-27 Haziran tarihlerinde tarla, arsa, iş yeri konut ve diğer taşınmazlarda dahil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti. Geçen yıl ise bu satışların toplamı 99 bin 125 olarak kayıtlara geçti.

Hazineye, kredili satıştan 962 milyon lira, tüm taşınmaz satışlarından 1 milyar 966 milyon lira katkı sağlandı.