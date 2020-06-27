Emeklilerin ikramiye heyecanı! Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Ödeme tarihi...

Milyonlarca emekli yılın ikinci bayram ikramiyesini bekliyor. Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken akıllarda emekli ikramiye ödeme tarihleri de yer alıyor. Başta emekliler olmak üzere milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi öğrenmek istiyor. Emekliler özellikle zamla birlikte "Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusuna da yanıt arıyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.