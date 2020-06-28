Corona virüsü salgınının sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, pandemi sosyal yardım başvuruları devam ediyor. 1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 1 milyon 13 bin 287 kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. 1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İşte 1000 TL pandemi yardımı PTT İBAN no sorgulama... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
1000 TL PANDEMİ YARDIMI NE ZAMAN YATAR? BAŞVURU SONUÇLARI...
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
E DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI NASIL SORGULANIR?
Sosyal yardım sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında İBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.
KİMLER BAŞVURACAK?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.
KİMLER ALAMAYACAK?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak.
Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.
BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?
e-Devlet'teki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken, giderlerine de bakılacak.
Gelir-gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son gelen miktarı sorulacak.
Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.
SOSYAL YARDIM 4.FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.
E-DEVLET'TE EN ÇOK 'PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU' SORGULANDI
Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylık kullanım ortalaması 300 milyondan 500 milyona yükselen e-Devlet Kapısı'nda en fazla yararlanılan hizmet 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yönetilen e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerinin tek bir noktada, basit, sade ve anlaşılır bir dille vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına elektronik ortamda sunulması amacıyla kurulmuştu.
Yapılan çalışmalar sonucu 1 Haziran itibarıyla 659 kurumun 5 bin 66 hizmeti e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandı. Böylece Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) kapsamında kamu kurumlarının çevrimiçi sunabilecekleri hizmetlerin yüzde 97'si buraya entegre edildi.
Entegrasyon çalışmaları sadece kamu kurumlarıyla sınırlı kalmadı, belediyeler, üniversiteler, kamu hizmeti sunan elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon firmalarıyla da çalışmalar sürüyor.
Geçen yıl tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde, doğal gaz ve elektrik abonelik ile fesih başvuruları e-Devlet Kapısı'na taşındı.