Altın alacaklar satacaklar dikkat! Gram altın fiyatında 392 TL hedefi!

ONS ALTIN TAHMİNLERİ

Bugün GCM Forex analistleri altın ons fiyatında yaşanan dalgalanma için 1.800 dolara hazırlık hareketi olarak yorumladı. 1.779 dolar sonrası oluşan tepki satışları ile 1.760 dolar altına sarkan ons altında, GCM Forex analistleri sırası ile 1.793 – 1.800 dolar dirençlerine doğru hareket beklentisini yineledi.

Uzmanlar ons altın değerlendirmesinde 1.734 – 1.745 dolar seviyesini önemsiyor. Bu seviyenin üzerinde altın için pozitif senaryonun geçerli olduğu yorumlarda aktarılıyor. Olası geri çekilmelerde destek seviyesi olarak takip edilecek bu bölge sonrası devam edecek düzeltmede ise 1.721 – 1.711 – 1.702 dolar seviyeleri destek noktası olarak takip edilecek.