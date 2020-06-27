Temmuz'da 17 milyonun kazancı artacak. Memurlardan emeklilere, yaşlılardan engellilere, evde yakınına bakanlara kadar pek çok kesimin yeni gelirinin ipuçları geldi... Emekliler her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Ayrıca hükümet, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkanları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
● AİLE yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 696 liraya yükselecek.
● EŞ YARDIMI 348,90, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 76,76, üstü için 38,38 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 502,42 lira alacak.
● EN DÜŞÜK emekli aylığı; memurlarda 2 bin 796, esnafta bin 874, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 219 liraya çıkacak.
● EMEKLİ Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 609, uzman olmayanlarda 2 bin 86 liraya ulaşacak.
● 65 YAŞ aylığı 707,06 liraya çıkacak.
● YÜZDE 40-69 engeli olanların aylığı 564,42, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 846,63 liraya yükselecek.
27-30 Temmuz tarihleri arasında çifte müjde!
Milyonlarca emekli temmuzda çifte bayram yaşayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 31 Temmuz - 3 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını yapıyor. Emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında hesaplarda olması planlanıyor.
Emekliler temmuzda aylıklarını da zamlı alacak. Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatacak.
İkinci ikramiye! Yeni emekli de alacak
Hükümet, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkanları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. Emekliler ve hak sahiplerine, Ramazan Bayramı için mayısta ödenmesi planlanan 1.000 liralık ikramiye nisanda hesaplara yattı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Pazartesi gününden itibaren 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarihi SGK duyuracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.
Orana göre ikramiye
Emeklilere 1.000'er lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Hem eşi hem anne veya babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Bayram ikramiyesini emekliler gibi maluller de tam olarak alıyor.
İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye yatıyor. Bu kapsamdaki ödemeler sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edildiyse 500 lira bayram ikramiyesi ödenecek.
Temmuz ayında zamlı aylık
Temmuzda emekli aylıkları da zamlı yatacak. Emekliler her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak.
Maaş yükseleceği için bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da artacak. Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya çıkacak. Yine 2000 tarihinden önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya yükselecek. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak. Emeklilerin gelirlerinde 90 ile 320 liraya yakın artış olacak.