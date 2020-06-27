KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları sorgulama! KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? KİPTAŞ Silivri 2+1 3+1 kura sonuçları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Kuraya başvuran vatandaşlar KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Kura çekilişleri 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İşte, KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları sorgulama ekranı!

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA SONUÇLARI

Aşağıda bulunan bağlantıdan KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları sorgulama linkine ulaşabilirsiniz.

KİPTAŞ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

KİPTAŞ Silivri kura çekilişleri 26-27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Birinci gün kura çekiminde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar ile Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen sağlık personeli tarafından yapılan ayrıcalıklı grubun başvuru sonuçları belirlenecek.

27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan ikinci KİPTAŞ Silivri 4 etap kurası ile ise 2+1 kapalı mutfak tipindeki 552 adet konut için hak sahibi belirlenecek. Asil ve yedek talihli olmak üzere hak sahipleri belirlenerek ilan edilecek.

PROJE AYRINTILARI

Ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan 474 adet 2+1 açık mutfak, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 olmak üzere toplam 32 bloklu 1.396 konuttan oluşan projede 50 cadde üstü dükkan ve 1 adet kreş bulunuyor.