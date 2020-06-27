KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları sorgulama! KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? KİPTAŞ Silivri 2+1 3+1 kura sonuçları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Kuraya başvuran vatandaşlar KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Kura çekilişleri 26, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İşte, KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları sorgulama ekranı!
KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA SONUÇLARI
Aşağıda bulunan bağlantıdan KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları sorgulama linkine ulaşabilirsiniz.
KİPTAŞ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
KİPTAŞ Silivri kura çekilişleri 26-27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Birinci gün kura çekiminde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar ile Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen sağlık personeli tarafından yapılan ayrıcalıklı grubun başvuru sonuçları belirlenecek.
27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan ikinci KİPTAŞ Silivri 4 etap kurası ile ise 2+1 kapalı mutfak tipindeki 552 adet konut için hak sahibi belirlenecek. Asil ve yedek talihli olmak üzere hak sahipleri belirlenerek ilan edilecek.
PROJE AYRINTILARI
Ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan 474 adet 2+1 açık mutfak, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 olmak üzere toplam 32 bloklu 1.396 konuttan oluşan projede 50 cadde üstü dükkan ve 1 adet kreş bulunuyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı ve reşit olması, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile başvuru sahibi ve eşinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapılabilir. Ayrıca hak sahibi olacak kişinin veya eşinin daha önce KİPTAŞ'tan konut satın almamış olması gerekmektedir.
18 yaşını tamamlamış bireylerin, aileleriyle birlikte yaşaması durumunda kendi adına tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bölümün olmaması (tarla, bağ, bahçe, işyeri ile hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şartı ile başvuru yapabilecektir.
Başvuru sahibinin müracaat tarihi itibariyle İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekmektedir.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
En az %40 engelli vatandaşlar için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen tüm sağlık personeli için (temizlik görevlisi, memur, ambulans şoförü, hasta bakıcı, hemşire, doktor vb.) 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 50 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.