Hafta sonu dolar ve eurodaki güncel durumu merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar dün güne 6,8520 liradan, avro 7,6920 liradan başladı. Bir önceki günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8530 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6920 lira olmuştu. Bu kapsamda hafta sonu "Dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?