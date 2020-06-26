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    • 27.06.2020 00:02
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    7 öneriyle milyonların kazancı artacak! İkramiye, promosyon, ek ödeme ve zam...

    Temmuz zammı için emeklilerin heyecanlı bekleyiş devam ederken 7 madde gündeme geldi. Ocak ayında maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ramazan Bayramı ikramiyesini erken cebine koyan emeklilerin 650 bininin aylık ödemesi bin 500 liraya yükseltilirken, kazanımlar devam edecek. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı. İşte milyonların kazancını artıracak o talepler...

    7 öneriyle milyonların kazancı artacak!

    Emeklilerin yılın ikinci yarısnda alacakları maaşın belli olmasına günler kaldı. Milyonlarca emekli heyecanla o günü bekliyor. Zam oranıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken 7 madde konuşulmaya başlandı. 2020 emekliler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak, bütçesini rahatlatacak 7 talebi gündeme getirdi. Talepler arasında ikramiye, promosyon ve ek ödeme zammı, aile yardımı ve intibak var. Emekliler bu maddelerin hayata geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Peki, 7 maddeyle birlikte ek ödeme, ikramiye, promosyon, intibak ve zam miktarı artacak mı? İşte detaylar...

    7 TALEP GÜNDEMDE

    Temmuz ayı emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı.

    İŞTE O TALEPLER

    ● Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun.

    ● Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.

    ● Ek ödeme oranları maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin.

    ● 2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın.

    ● Bayram ikramiyeleri günün koşullarına göre yeniden belirlensin ve ardından da her yıl 'yeniden değerleme ölçütüne' ya da 'enflasyona' endekslensin.

    ● Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de yapılsın.

    ● Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
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