7 öneriyle milyonların kazancı artacak! İkramiye, promosyon, ek ödeme ve zam...

Emeklilerin yılın ikinci yarısnda alacakları maaşın belli olmasına günler kaldı. Milyonlarca emekli heyecanla o günü bekliyor. Zam oranıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken 7 madde konuşulmaya başlandı. 2020 emekliler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak, bütçesini rahatlatacak 7 talebi gündeme getirdi. Talepler arasında ikramiye, promosyon ve ek ödeme zammı, aile yardımı ve intibak var. Emekliler bu maddelerin hayata geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Peki, 7 maddeyle birlikte ek ödeme, ikramiye, promosyon, intibak ve zam miktarı artacak mı? İşte detaylar...
7 TALEP GÜNDEMDE
Temmuz ayı emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı.
İŞTE O TALEPLER
● Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun.
● Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
● Ek ödeme oranları maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin.
● 2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın.
● Bayram ikramiyeleri günün koşullarına göre yeniden belirlensin ve ardından da her yıl 'yeniden değerleme ölçütüne' ya da 'enflasyona' endekslensin.
● Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de yapılsın.
● Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.