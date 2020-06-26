7 öneriyle milyonların kazancı artacak! İkramiye, promosyon, ek ödeme ve zam...

Emeklilerin yılın ikinci yarısnda alacakları maaşın belli olmasına günler kaldı. Milyonlarca emekli heyecanla o günü bekliyor. Zam oranıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken 7 madde konuşulmaya başlandı. 2020 emekliler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak, bütçesini rahatlatacak 7 talebi gündeme getirdi. Talepler arasında ikramiye, promosyon ve ek ödeme zammı, aile yardımı ve intibak var. Emekliler bu maddelerin hayata geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Peki, 7 maddeyle birlikte ek ödeme, ikramiye, promosyon, intibak ve zam miktarı artacak mı? İşte detaylar...

7 TALEP GÜNDEMDE

Temmuz ayı emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı.