BİM 27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünlerinde hafta sonu pek çok üründe çeşitli indirimler yer alıyor. Hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünlerdeki indirimleri merakla araştırıyor. Ev ürünlerinden teknoloji ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon merak konusu oldu. Peki, bu hafta kataloğda hangi ürünler var? İşte BİM'de hafta sonu indirimli ürün listesi ve fiyatları

BİM HAFTA SONU AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

• 3840x2160

• Media tek A53

• 4 çekirdekli işlemci

• Ultra HD 4K

• Wi-fi

• Smart TV Android

• x3 HDMI

• Netflix, Puhu TV, YouTube, Blu TV, Prime Video, Live TV, Google Play

• 2 Yıl Garanti