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    • Ekonomi
    • 27.06.2020 16:54
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    • 27.06.2020 16:54
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    27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünlerinde büyük fırsat! BİM'de haftanın indirimleri nelerdir?

    'de hafta sonu indirim fırsatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda yine pek çok fırsat ve indirim bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi insanlar tarafından merak ediliyor. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. İşte BİM 27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünleri

    BİM aktüel kataloğu ürünlerinde büyük fırsat!

    BİM 27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünlerinde hafta sonu pek çok üründe çeşitli indirimler yer alıyor. Hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünlerdeki indirimleri merakla araştırıyor. Ev ürünlerinden teknoloji ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon merak konusu oldu. Peki, bu hafta kataloğda hangi ürünler var? İşte BİM'de hafta sonu indirimli ürün listesi ve fiyatları

    BİM HAFTA SONU AKTÜEL KATALOĞU

    Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

    • 3840x2160
    • Media tek A53
    • 4 çekirdekli işlemci
    • Ultra HD 4K
    • Wi-fi
    • Smart TV Android
    • x3 HDMI
    • Netflix, Puhu TV, YouTube, Blu TV, Prime Video, Live TV, Google Play
    • 2 Yıl Garanti

    MİNİ MASAJ ALETİ

    • Boyun ağrısı, fibromiyalji ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı, bacaklar, kollar, yüz, omuz ağrısı ve ağrıyan kaslar için ideal olan üç uçlu mini masaj aleti

    Haberler Ekonomi BİM 27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünlerinde büyük fırsat! BİM'de haftanın indirimleri nelerdir?
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