TOKİ Bursa Gürsu kura çekiliş sonuçları! TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Bursa Gürsu kura çekiliş sonuçları sorgulama! TOKİ Bursa Gürsu kura sonuçları isim listesi! 26 Haziran TOKİ Bursa Gürsu kura çekilişi TOKİ'nin Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Çekilişte 400 konutun hak sahibi beli olacak. Kurada ismi çıkan vatandaşlar hak sahibi olacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ konutları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ Bursa Gürsu kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz!
TOKİ BURSA GÜRSU KURA ÇEKİLİŞİ
Kura çekilişi saat 13:00'te başlayacak. Sonuçlara aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra ulaşabilirsiniz.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.