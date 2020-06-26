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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 12:09
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    • 26.06.2020 12:09
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    Son dakika: , 'da seferlerine başlıyor

    Son dakika haberine göre koronavirüs nedeniyle seferlerini askıya alan ve 11 Haz'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yolları'nın () Temmuz ayı uçuş takvimi belli oldu. THY, itibariyle İran'ın başkenti Tahran'a tarifeli seferlere başlayacak.

    THY açıkladı! 16 Temmuz'da başlıyor

    Temmuz ayı uçuş planı ile ilgili olarak () resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada , "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Temmuz 2020'ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi temmuz ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" denildi.

    TEMMUZ AYI UÇUŞ TAKVİMİ
    11 Haz'da uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY, 1 Temmuz'da ABD'de , Cezayir, Hartum, Kahire ve Tunus, 4 Temmuz'da Çin'in Guangzhou, İran'ın Başkenti Tahran'a haftada 7 sefer gerçekleştirmeyi planlıyor. THY ayrıca Temmuz ayından itibaren Bağdat, Erbil, Riyad, Cidde Bangkok, Cakarta, Dakka, Delhi, Kuala Lumpur, Manila , Mumbai, Singapur, Tokyo, Montreal ve Houston seferlerini de gerçekleştirilecek.

    Haberler Ekonomi Son dakika: THY, 16 Temmuz'da İran seferlerine başlıyor
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