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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 22:53
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    • 26.06.2020 22:53
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    ŞOK 27-28 Haziran aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir?

    ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünleri merakla araştırılıyor. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde yarın satışa sunulacak. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle Xiaomi Elektrikli Scooter ve Xiaomi 10.000 Mah Powerbank sürprizleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu indirimleri nelerdir? İşte indirimli ürün fiyat listesi ve bilgileri...

    ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğu indirimleri nelerdir?

    ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, hafta sonu alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Birbirinden dikkat çeken indirimlerin bulunduğu kataloğ firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde yarın satışa sunulacak. ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji ve Ne Alırsan 4 TL ürün sürprizleri dikkat çekiyor.

    ŞOK 27-28 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    Xiaomi Elektrikli Scooter

    IP54Suya dayanıklılık sertifikası
    • Arka Aydınlatma: Kırmızı ışık
    • 4 mt fren Mesafesi
    • Yaklaşık 5 saat şarj süresi
    • 18650 mAh pil
    • eABS fren
    • Maksimum 100 kg
    yük taşıyabilme
    • 25 km/s Azami hız
    • Kaymaz Kol Başlıkları
    • Kontrollü Hızlanma
    • Pil Ömrü Görüntüleme
    • Tasarruf Modu
    • Ultra Parlak Ön Far
    • Arka Fren Lambası
    • Çift Fren Sistemi
    • Tek Şarj ile 30 Km'ye Kadar Yol Katedebilme

    Xiaomi 10.000 Mah Powerbank

    • İki yönlü hızlı şarj
    • Led gösterge ışığı
    • Lityum polimer piller

    Haberler Ekonomi ŞOK 27-28 Haziran aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir?
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