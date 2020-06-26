ŞOK 27-28 Haziran aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir?

ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, hafta sonu alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Birbirinden dikkat çeken indirimlerin bulunduğu kataloğ firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde yarın satışa sunulacak. ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji ve Ne Alırsan 4 TL ürün sürprizleri dikkat çekiyor.
ŞOK 27-28 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
Xiaomi Elektrikli Scooter
IP54Suya dayanıklılık sertifikası
• Arka Aydınlatma: Kırmızı ışık
• 4 mt fren Mesafesi
• Yaklaşık 5 saat şarj süresi
• 18650 mAh pil
• eABS fren
• Maksimum 100 kg
yük taşıyabilme
• 25 km/s Azami hız
• Kaymaz Kol Başlıkları
• Kontrollü Hızlanma
• Pil Ömrü Görüntüleme
• Tasarruf Modu
• Ultra Parlak Ön Far
• Arka Fren Lambası
• Çift Fren Sistemi
• Tek Şarj ile 30 Km'ye Kadar Yol Katedebilme
Xiaomi 10.000 Mah Powerbank
• İki yönlü hızlı şarj
• Led gösterge ışığı
• Lityum polimer piller