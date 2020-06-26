ŞOK 27-28 Haziran aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir?

ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, hafta sonu alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Birbirinden dikkat çeken indirimlerin bulunduğu kataloğ firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde yarın satışa sunulacak. ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji ve Ne Alırsan 4 TL ürün sürprizleri dikkat çekiyor.

ŞOK 27-28 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

Xiaomi Elektrikli Scooter

IP54Suya dayanıklılık sertifikası

• Arka Aydınlatma: Kırmızı ışık

• 4 mt fren Mesafesi

• Yaklaşık 5 saat şarj süresi

• 18650 mAh pil

• eABS fren

• Maksimum 100 kg

yük taşıyabilme

• 25 km/s Azami hız

• Kaymaz Kol Başlıkları

• Kontrollü Hızlanma

• Pil Ömrü Görüntüleme

• Tasarruf Modu

• Ultra Parlak Ön Far

• Arka Fren Lambası

• Çift Fren Sistemi

• Tek Şarj ile 30 Km'ye Kadar Yol Katedebilme

Xiaomi 10.000 Mah Powerbank

• İki yönlü hızlı şarj

• Led gösterge ışığı

• Lityum polimer piller