Son aylarda zirveleri gören ve inişli-çıkışlı bir seyir gösteren altın fiyatları düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.563,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 düşüşle 385,90 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06 artışla 2.563,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 620,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 626,00 liraya çıktı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

A Para yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını mercek altına aldı. Memiş, son dönemde yükseliş eğilimi gösteren altın fiyatlarını değerlendirdi. Uzman isim dikkat çeken açıklamalar yaparak yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Memiş, "Bilim insanları 2050 yılında madenlerinin tükeneceğini açıklıyor, bu da altın talebinin artacağına işaret ediyor" derken, ilerleyen yıllarda altındaki talebin sürekli artan bir eğilim içinde olacağını vurguladı.