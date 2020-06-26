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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 22:21
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    • 26.06.2020 22:21
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla 26 Haziran'ı 114.668,41 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Sarkuysan 6,90 6,28 9,87
    Odaş Elektrik 2,50 2,28 9,65
    Zorlu Enerji 2,02 1,87 8,02
    Global Yatırım Holding 4,02 3,81 5,51
    Anadolu Efes 21,06 20,32 3,64
    Anadolu Grubu Holding 19,81 19,18 3,28
    İş Finansal Kiralama 4,17 4,04 3,22
    Otokar 149,00 144,50 3,11
    Aksa 7,16 6,95 3,02
    Eczacıbaşı Yatırım 14,85 14,43 2,91
    Ford Otosan 71,55 69,65 2,73
    MLP Sağlık 19,00 18,54 2,48
    Tofaş Oto Fabrikası 25,20 24,60 2,44
    Borusan Mannesmann 11,18 10,95 2,10
    Türk Telekom 8,09 7,93 2,02
    Migros Ticaret 37,40 36,70 1,91
    Arçelik 18,40 18,06 1,88
    Şok Marketler 13,05 12,84 1,64
    Doğan Holding 2,00 1,97 1,52
    Alarko Holding 5,55 5,47 1,46

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