27 Haziran yarın marketler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı BİM A101 ŞOK çalışıyor mu? 81 ilde yapılacak YKS sınavının ilk oturumu TYT 27 Haziran günü gerçekleştirilecek. Saat 10:15'te başlayacak sınav 165 dakika sürecek. Sınavda öğrenciler başarı için ter dökerken sınav için tüm önlemler alındı. Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin mağdur olmaması için sınav öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Bu yasağın kapsadığı yerler de merak edilmeye başlandı. Bu nedenle yarın marketler açık mı kapalı mı sorusu gündeme oturdu. 27 Haziran sokağa çıkma yasağı BİM A101 ŞOK çalışıyor mu? İşte yanıtı!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK YERLER?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)