27 Haziran yarın marketler açık mı kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı BİM A101 ŞOK çalışıyor mu? 81 ilde yapılacak YKS sınavının ilk oturumu TYT 27 Haziran günü gerçekleştirilecek. Saat 10:15'te başlayacak sınav 165 dakika sürecek. Sınavda öğrenciler başarı için ter dökerken sınav için tüm önlemler alındı. Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin mağdur olmaması için sınav öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Bu yasağın kapsadığı yerler de merak edilmeye başlandı. Bu nedenle yarın marketler açık mı kapalı mı sorusu gündeme oturdu. 27 Haziran sokağa çıkma yasağı BİM A101 ŞOK çalışıyor mu? İşte yanıtı!
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK YERLER?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 27 28 Haziran'da uygulanacak olan sınırlı sokağa çıkma yasağında açık tutulacak yerler belirlendi. Genelgede şu ifadeler yer alıyor;
Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek)
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?
Yasak süresince marketler ve bakkallar açık olacak. Vatandaşlar alışveriş yapmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.