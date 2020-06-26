Sigara içenler dikkat! 1 Temmuz'da... Sigaraya zammı son dakika geldi? 26 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ilişkin uygulama 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek. Ayrıca geçtiğimiz aylarda tütün vergisine yapılan ÖTV zammıyla birlikte 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan 9,13 liraya yükselmişti. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam gelecek mi? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de