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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 09:55
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    • 26.06.2020 09:55
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    Sigara içenler dikkat! 1 Temmuz'da... Sigaraya zammı son dakika geldi? 26 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulamanın yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021 olacak. Bilindiği gibi Mayıs ayı itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tütün mamullerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişiklik yapıldı. Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisinin artmasıyla birlikte sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu. Peki 26 Haziran güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

    Sigara içenler dikkat! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

    Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ilişkin uygulama 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek. Ayrıca geçtiğimiz aylarda tütün vergisine yapılan ÖTV zammıyla birlikte 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan 9,13 liraya yükselmişti. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam gelecek mi? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de


    SİGARAYA TEKRAR ZAM GELECEK Mİ?

    Sosyal medya üzeriden en çok konuşulan konular arasında yer alan yeni sigara zammıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz ay tütün mamullerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında artış meydana gelmiş ve sigara fiyatları düzenlenmişti. Fakat şuan için böyle bir zammın olması beklenmiyor.


    İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

    Tiryakiler, sigara fiyatları konusunda internette aramalarına devam ediyor. Sigaraya zam geldi iddiaları arasında British American Tobacco ürünü olan Kent sigara markasıda bulunuyor. Kent marka sigara içen tiryakiler Kent sigaraya zam geldi mi? Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı şeklinde Google'a sordu. İddianın yalanlanması sonrası dolayısıyla sigara fiyatları aynı kaldı. 2020 yılında sigara fiyatlarındaki son durum ise aşağıdaki sigara fiyat listesi ile verildi...

    Henüz maktu vergisinin artışı sigara fiyatlarına yansıtılmadı. Yansıtılır yansıtılmaz haberimizde olacaktır.

    British American Tobacco sigara fiyat listesi

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL
    Viceroy: 14,50 TL
    Pall Mall: 14,50 TL
    Tekel 2000: 14 TL
    Tekel 2001: 14 TL
    Samsun: 14 TL
    Samsun 216: 14 TL
    Maltepe: 14 TL

    Philip Morris sigara fiyatları

    Marlboro Edge: 16 TL
    Marlboro: 18 TL
    Marlboro Touch: 17 TL
    Parliament: 18,50 TL
    Muratti: 16 TL
    Muratti Blu: 15 TL
    Lark: 15 TL
    Lark Reserve: 14.50 TL
    Chesterfield: 14,50 TL
    Chesterfield Mode: 14 TL
    L&M: 14,50 TL

    TURKTAB sigara fiyat listesi

    Violet Menthol – Slims: 15 TL
    Winner Slims – Family: 13 TL
    Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
    HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
    HD Katkısız RED: 12 TL
    HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL
    President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL
    President Queen Size Family: 11,50 TL
    Vigor: 12 TL
    Point Blue: 11,50 TL
    Medley: 11,50 TL
    MMC: 12 TL
    Hazar: 11 TL

    JTI sigara fiyat listesi

    Winston Slender: 15 TL
    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
    Winston: 16 TL
    Camel Slender: 14,5 TL
    Camel Rework: 15 TL
    Camel: 15 TL
    Monte Carlo Slender: 14 TL
    Monte Carlo: 14,5 TL
    LD: 14 TL

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