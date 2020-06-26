Okuyuculardan gelen soru ve yorumlar gösteriyor ki, bazı konularda kafalar karışık. Demiştik ki, memurlar için ilk işe giriş tarihinden önce tamamlanması gereken süre ve bu sürenin sonunda emekli olunacak yaş daha önemli.

YAŞ KADEMELİ ARTIYOR

Kimi okuyucular, 'işe başlama tarihinin önemi yok mu?' diye soruyor. Elbette var; değineyim. 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar, 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe başlayanlar ve 1 Mayıs 2008 ve sonrasında işe girenlerin emeklilik şartları da farklı.