Erkek memurlar 8 Eylül 1999 öncesinde işe girmişlerse 25 yılı tamamladıklarında yaşa gerek olmadan emeklilik hakkını elde edebiliyorlar. Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan'ın yazısı şöyle:
Yazı dizimize erkek memurların emeklilik şartları ile devam ediyoruz. Dünkü yazımızda kadın memurların emeklilik şartlarına yer vermiştik.
Okuyuculardan gelen soru ve yorumlar gösteriyor ki, bazı konularda kafalar karışık. Demiştik ki, memurlar için ilk işe giriş tarihinden önce tamamlanması gereken süre ve bu sürenin sonunda emekli olunacak yaş daha önemli.
YAŞ KADEMELİ ARTIYOR
Kimi okuyucular, 'işe başlama tarihinin önemi yok mu?' diye soruyor. Elbette var; değineyim. 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar, 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe başlayanlar ve 1 Mayıs 2008 ve sonrasında işe girenlerin emeklilik şartları da farklı.
Mesela, erkek memurlar 8 Eylül 1999 öncesinde işe girmişlerse 25 yılı tamamladıklarında yaşa gerek olmadan emeklilik hakkını elde edebiliyorlar.
Bu tarihte yapılan değişiklikle yaş koşulu getirilirken memurların haklarında bir kayıp yaşanmadı. Ancak emekliliğine 25 yıldan az olan erkekler için kademeli yaş uygulamasına geçildi.
1999 ila 2008 tarihleri arasında ilk defa göreve başlayan erkek memurlar için durum farklı. Şöyle ki, 9000 gün prim gününü doldurmaları halinde 60 yaşını da doldurduklarında emekli olabiliyorlar. 1 Ocak 2036'dan sonra ise emeklilik yaşı erkeklerde kademeleri olarak artıyor ve 65'e kadar yükseliyor.
25 HİZMET YILI
Emeklilik şartı ile ilgili bir örnek vereyim. 2002 tarihi itibariyle emeklilik süresini doldurmaya 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek memurlar 46 yaşında emekli olabiliyor.
Aynı şekilde 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek memurlar 51 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyorlar. Bir örnek daha vereyim, emeklilik süresinin dolmasına 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşında emekli olabiliyor.
Erkek memurların 25 yılı tamamlamasına kalan sürelere göre sigortalılık sürelerini ve tamamlamaları gereken yaş şartını tabloda detaylı bulacaksınız. Tabloya bakarak ne zaman ve kaç yaşında emekli olabileceğinizi bulabilirsiniz.
Yeri gelmişken önemli bir hususun altını çizeyim. Fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden hizmet sürelerine eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar indirim uygulanıyor.
ERKEK MEMURLARDA YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK
8 Eylül 1999 tarihinde 50 ve daha yukarı yaşlarda olan erkek memurlar, yaş haddi olan 61 yaşını tamamlamaları durumunda isterlerse emekli olabilirler. Aynı şekilde 65 yaşında da resen emekliye ayrılabilirler, 10 yıllık hizmet sürelerini doldurmuş olmaları şartıyla.
Ayrıca, 1 Mayıs 2008 tarihi de dahil sonrasında çalışmaya başlayanlar 5400 prim ödeme gün sayısını tamamladıkları tarihe göre emekli olabilirler. Aşağıda emeklilik tarihleri ve yaşları detaylı yer alıyor.
* 30 Nisan 2008'e kadar erkek memurlar 15 yıl prim ödediklerinde 61 yaşında yaş haddinden emekli olabiliyorlar.
* 1.5.2008-31.12.2035 arası işe girenler 5400 gün prim ödeyip, 63 yaşında emekli olup, kısmi aylık alabiliyor.
* 1.1.2036-31.12.2037 arası işe girenler 5400 gün prim ödeyip, 64 yaşında emekli olup, kısmi aylık olabilir.
* 1.1.2038 sonrası için 5400 gün prim ödeyip, 65 yaşında emekli olabiliyor.
1 MAYIS 2008 SONRASI EMEKLİLİK ŞARTLARI
1.5.2008 tarihi de dahil bu tarihten sonra ilk kez işe başlayan erkek memurların emeklilik şartları değişiyor. Burada sigorta başlangıç tarihi değil, 9000 prim ödeme gün sayısını doldurdukları tarihe göre emeklilik durumu belli oluyor.
Örneğin, 1 Mayıs 2008 ila 31 Aralık 2035 tarihi arasında işe başlayanlar 9000 bin günü doldurduklarında 60 yaşında emekli olabiliyorlar.
Tabloda erkek memurların 9000 prim gün sayısına göre emekli olacakları yaşlar detaylı yer alıyor.