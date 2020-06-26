Sıfır otomobil fırsatlarını markalar peş peş duyurdu! Şimdi al 2021'de öde...

Haziran ayı için geçerli olan fırsatlar firmalar tarafından duyurdu. Sıfır otomobil fırsatları, araç sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda bazı otomobil firmaları finansmanla ilgili sunduğu avantajları duyurarak araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Son olarak pek çok marka bu ay yaptığı kampanyaları tek tek açıkladı. Renault, haziran ayında müşterilerine tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olmak üzere "Şimdi Al 2021'de Öde" kampanya fırsatı sunuyor. İşte marka marka güncel fırsatlar...

HONDA'DAN HAZİRANA ÖZEL FIRSAT

Honda, haziran ayında tüm Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyasını sürdüreceğini açıkladı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda tutkunları tarafından yıllardır sabırsızlıkla beklenen, turbo motor performansını en üst düzeyde sunan 1.5 litre VTEC Turbo motorlu manuel Civic Sedan modeli de kampanya kapsamında yer alıyor.