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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 21:56
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    • 26.06.2020 21:56
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    ürünleri dikkat çekiyor! İşte 'de haftanın ürün indirimleri

    26 Haziran Cuma aktüel kataloğu ürünlerinde bu hafta onlarca fırsatlar bulunuyor. Hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünlerdeki indirimleri merakla araştırıyor. Ev ürünlerinden teknoloji ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle onlarca üründe indirim bulunuyor. Peki, bu hafta kataloğda hangi ürünler var? İşte BİM'de haftanın indirimli ürünleri

    BİM 26 Haziran aktüel kataloğu ürünleri dikkat çekiyor!

    BİM 26 Haziran aktüel kataloğu ürünleri bugün marketlerde satışa sunuldu. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda yine pek çok fırsat ve indirim bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi insanlar tarafından merak ediliyor. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. İşte BİM 26 Haziran aktüel kataloğu indirimleri

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    Haberler Ekonomi BİM 26 Haziran aktüel kataloğu ürünleri dikkat çekiyor! İşte BİM'de haftanın ürün indirimleri
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