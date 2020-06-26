Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile madencilik oldu.

Analistler, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin devam edeceği beklentileri ile dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.