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    • 26.06.2020 10:09
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    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşsizlik ve ödemeleri öne çekildi!

    Son dakika haberleri... , "Haziran ayı işsizlik ve öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak" açıklamasında bulundu.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve nin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

    IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

    Haberler Ekonomi Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri öne çekildi!
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