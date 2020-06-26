3 ay ertelemeli günde 7 TL'ye 10.000 TL kredi alabilirsiniz! İşte ihtiyaç kredisi alma şartları ve başvuru belgeleri

İhtiyaç kredisi; uzun bir zamandan beri bankaların bize sunduğu, çeşitli ihtiyaçlarımız için kullanabildiğimiz krediye verilen isimdir; diğer bir adı da şahıs kredisidir. Bu kredinin kendi arasında sınıflandırması da yapılmıştır. Nakit sıkışıklığınız varsa, ihtiyaç kredisi nasıl alınır diye düşünmeyin… ING, %0,79'dan başlayan faiz oranları ve 60 ay vade seçeneğiyle kredi veriyor. Örneğin günde 7 TL ya da aylık 219 TL taksitle 60 ay vadeli 10.000 TL kredi alabilirsiniz. Üstelik isteyenler için 3 ay erteleme seçeneği de var. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ING'den günde 7 TL'ye 10.000 TL kredi
36 ay vadeli 10.000 TL kredinin aylık taksitleri %0,79'la 329 TL toplam geri ödemesi ise sigorta primleri hariç 11.902 TL yapıyor. 10.000 TL krediyi 60 ay vadeli alırsanız aylık taksitler %0,79'la 219 TL toplam geri ödemesi ise sigorta primleri hariç 13.211 TL tutar.
Günde 14 TL'ye 20.000 TL kredi
20.000 TL krediyi 36 ay vadeli alırsanız aylık taksitleri %0,79 faizle 658 TL, 60 ay vadeli ise taksitler 439 TL günlük ödemesi 14 TL'ye geliyor. Toplam geri ödemesi de sigorta primleri hariç 36 ayda 23.805 TL, 60 ayda ise 26.421 TL tutuyor.
Günde 22 TL'ye 30.000 TL kredi
30.000 TL krediyi 5 yıl yani 60 ay vadeli almak isterseniz aylık taksitler %0,79 faizle 658 TL toplam geri ödemesi ise 39.632 TL yapıyor. 60 ay vadeli 40.000 TL kredinin aylık taksitleri %0,79'la 877 TL toplam geri ödemesi de 52.843 TL tutuyor.
60 ay vadeli 50.000 TL kredinin aylık taksitleri %0,79 faizle 1.096 TL toplam geri ödemesi ise 66.054 TL yapar.
Bu kredi kampanyasından yararlanırken isteyenler 3 ay erteleme seçeneğini de tercih edebilir. 'Hemen Başvur' tıklayın ve banka sayfasındaki başvuru formunu doldurun kredi cevabı cep telefonunuza gelsin.
İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?
İhtiyaç kredisi alabilme şartları her bankaya göre değişiklik gösterdiği gibi, krediyi alacak kişiye göre de farklılık göstermektedir. Örnek verecek olursak;
A- Bankasından kredi kullanmak isteyen ve 2000 TL ücret aldığını beyan eden bir şahsın; ortalama alabileceği kredi miktarı 1000 TL olabilir.
B- Bankasından aynı şartlar altındaki şahıs, bankanın kendisine verebileceği krediden yararlanamamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise bankalar arasında uygulanan kişiye özel verilen kredi notunun farklılık göstermesidir.
Bu Kredi Notu Hesaplaması Şu Şekilde Yapılır:
1-699 Arasında en riskli, 700-1099 Orta riskli, 1100-1499 Az riskli, 1500-1699 İyi, 1700-1900 çok iyi olmaktadır.
Bu kişiye özel verilen kredi notuna göre, bankalar genel bir değerlendirme yaparak kredinin kişiye ödenmesi konusunda da farklılıklar gösterebilirler.
Kredi Notu Nasıl Yükseltilir?
Kredi notu nasıl yükseltilir? Sorusunun yanıtını aradığımızda, karşımıza çeşitli alternatifler çıktığını görüyoruz.
1- Bankalara olan borçlarınızı kapatmaya çalışın.
2- Birden fazla banka ile çalışmak, kredi notunuzu olumsuz etkileyeceğinden, kullanmadığınız banka hesaplarını kapatmanız gerekmektedir.
3- Kullanmış olduğunuz kredi kartlarının borçlarını ve kredilerinizi aksatmayın.
4- Kullanmakta olduğunuz kredi kartlarınızın limitini imkanlarınıza göre belirleyin.
5- Ufak tefek, başka bir şekilde de ödeyebileceğiniz borçlarınız için bankalara sık sık baş vurmak kredi notunuzu olumsuz yönde sizi etkiler.
6- Düzenli ödemeleriniz konusunda sıkıntı yaşıyor iseniz, elektrik, su, doğal gaz gibi faturalarınıza otomatik ödeme talimatı vermeniz ödemelerinizi ödeme noktalarına gitmeden yapabilirsiniz. Sizin kredi notunuzun belki tavan yapmasını değil ama en azından düşmesini engelleyecektir.
Bir kaç banka ile çalışmak yerine tek bir bankadan tüm işlemlerinizi yürüterek hem o bankadan çekeceğiniz bir sonraki kredi için daha çok daha karlı bir alışveriş yapabileceksiniz. Aynı zamanda başka bir banka ile çalışacağınızda kredi notunuz daha yüksek olur. Kredi notunuzu yüksek tutmak her zaman için sizin yararınıza olacağı kesindir. Kredi notunuzu yüksek tutmak bir sonraki ihtiyaç krediniz için daha faydalı olacaktır.
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