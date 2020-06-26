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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 23:35
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    • 26.06.2020 23:35
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla 'ı 114.668,41 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gübre Fabrikaları 26,30 27,80 -5,40
    Mavi Giyim 46,82 47,60 -1,64
    Vestel 16,15 16,37 -1,34
    Koza Madencilik 12,99 13,15 -1,22
    İpek Doğal Enerji 13,50 13,66 -1,17
    Bizim Mağazaları 19,30 19,52 -1,13
    Doğuş Otomotiv 16,09 16,27 -1,11
    Good-Year 5,30 5,35 -0,93
    Tekfen Holding 17,21 17,37 -0,92
    Özak GMYO 3,91 3,94 -0,76
    Şekerbank 1,36 1,37 -0,73
    Tümosan Motor ve Traktör 7,13 7,18 -0,70
    Güneş Sigorta 4,30 4,33 -0,69
    Sasa Polyester 10,77 10,84 -0,65
    Aksigorta 6,62 6,66 -0,60
    Koza Altın 80,15 80,60 -0,56
    Bim Mağazalar 69,80 70,15 -0,50
    Çemtaş 8,13 8,17 -0,49
    Enerjisa Enerji 8,31 8,35 -0,48
    Kerevitaş Gıda 4,47 4,49 -0,45

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