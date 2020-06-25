Bugün altın ne olur? Altın alacaklar satacaklar dikkat: Altın zirveyi gördü! Uzman altın yorumlarında kritik açıklama...



Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın zamanlaması ve gücüne ilişkin ciddi belirsizliklerin devam ettiğini, Fed'in bu zorlu zamanda ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası da varlık alım hedefini 745 milyar sterline yükseltirken, bugün de Japonya Merkez Bankası toplantı tutanaklarında yeni aksiyonların alınabileceğinin sinyali verildi.