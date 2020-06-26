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TOKİ'den fırsat üstüne fırsat! Tam 206 arsa...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 26 ilde 206 arsanın açık artırma yöntemiyle satışı ve kiralaması yapılacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ'da 3 milyon 800 bin 951 metrekare büyüklüğünde 199 arsa satışa sunuldu.

Ayrıca Iğdır, Konya ve İzmir'de bulunan yaklaşık 1 milyon 345 bin 474 metrekarelik 7 arsa da 5 yıl süre ile kiralanacak.

Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 lira olan arsaların satışı ve kiralanması açık artırma yöntemiyle yapılacak.

Müzayede 9 Temmuz Perşembe günü saat 13.30'te Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.