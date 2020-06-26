Uygun fiyatlarla daire sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar açıklandı. Bilindiği üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) belirli tarihler aralığında uygun fiyatlı daireleri satışa çıkarıyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin farklı illerinde inşa edilmiş alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları satışa sundu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
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TOKİ'den fırsat üstüne fırsat! Tam 206 arsa...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 26 ilde 206 arsanın açık artırma yöntemiyle satışı ve kiralaması yapılacak.
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ'da 3 milyon 800 bin 951 metrekare büyüklüğünde 199 arsa satışa sunuldu.
Ayrıca Iğdır, Konya ve İzmir'de bulunan yaklaşık 1 milyon 345 bin 474 metrekarelik 7 arsa da 5 yıl süre ile kiralanacak.
Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 lira olan arsaların satışı ve kiralanması açık artırma yöntemiyle yapılacak.
Müzayede 9 Temmuz Perşembe günü saat 13.30'te Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.
EYÜPSULTAN'DA KONUT VE YOL ALANLARI SATIŞA SUNULDU
Satışa çıkarılacak ve kiralanacak arsalar, konut, ticaret, rekreasyon alanı, tarım ve çorak arsalar, özel eğitim, sosyal ve kültürel tesis, tarım ve hayvancılık tesis alanı, eğitim, dini tesis, pazar alanı niteliğine sahip.
İstanbul Başakşehir İkitelli'de ticaret ve kapalı spor tesis alanı, Büyükçekmece'de plansız arsalar, Eyüpsultan'da konut ve yol alanları, Pendik'te konut alanları, Tuzla'da turizm, ticaret ve konut alanı nitelikli arsalar satışa sunuldu.
Ankara Gölbaşı Virancık'ta konut, Sincan'da konut ve ticaret, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi ve konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı.
İzmir Aliağa'da konut alanları, Konya Karatay'da küçük sanayi alanları, Balıkesir'de ticaret alanları, Sakarya Karasu'da konut ve park alanları, Afyonkarahisar Çay ilçesinde, konut, sanayi, tarım ve hayvancılık tesis alanı nitelikteki arsalar satışa sunuldu.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER
Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:
Kırıkkale
610 daire
Bolu
43 daire
Kırşehir
3 daire
Kütahya
10 daire
Çankırı
73 daire
Malatya
7 daire
Niğde
5 daire
Bitlis
1 daire
Hatay
70 daire
Kars
9 daire
Samsun
147 daire
Ankara
629 daire
Şanlıurfa
12 daire
Balıkesir
3 daire
Antalya
208 daire
Yozgat
4 daire
Sinop
4 daire
TOKİ ŞANLIURFA VİRANŞEHİR ALT GELİR GRUBU SATIŞ DUYURUSU
İlanlar arasında yer alan 43 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 26 Şubat 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Halkbank şubeleri üzerinden açık satış yöntemi ile açık satışa sunulacak.
Satışlarda 5 bin lira peşinat seçeneği sunulurken en düşük aylık taksit tutarı ise 305,60 lira olarak gerçekleşecek.
TOKİ AÇIK SATIŞ NE DEMEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan konutlar farklı kategorilerde satılmaktadır. Alt gelir grubu için üretilen ucuz konutlar çok fazla sayıda başvuru aldığı için kuralı olarak satılmaktadır. Ancak bu tip satışlarda bazen yeterli sayıda başvuru olmaması bazen de kurada adı çıkan kişilerin vazgeçmeleri ya da kurada hak kazanmasına rağmen TOKİ alt gelir grubu başvuru şartları için uygun olmamaları gibi nedenlerle başvurları iptal edilebilmektedir.
İşte elde kalan bu konutlar TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile kurasız başvuru önceliğine göre satılmaktadır. Bu konutlar TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmekte olup ev başvurusu projelere göre Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden konut peşinatı ile şahsen yapılmaktadır.