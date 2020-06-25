Bilindiği üzere TOKİ uygun fiyatlarla daire sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) pek çok ilde açık artırmayla arsa satışı ve kiralaması yapılacağını açıklandı. Müzayede 9 Temmuz 2020 tarihinde (Perşembe günü), saat 13:30'da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.

HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI VE KİRALAMASI VAR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ illerinde toplam 3.800.951 m2 büyüklüğünde 199 adet arsayı satışa sundu.