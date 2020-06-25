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    • Ekonomi
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    • 25.06.2020 19:12
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 25 Haziran'ı yüzde 0,27 değer kaybıyla 114.138,95 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Güneş Sigorta 4,33 4,70 -7,87
    Gübre Fabrikaları 27,80 29,84 -6,84
    Kardemir (D) 3,01 3,14 -4,14
    MLP Sağlık 18,54 19,00 -2,42
    Ford Otosan 69,65 71,35 -2,38
    Migros Ticaret 36,70 37,50 -2,13
    Pegasus 53,80 54,95 -2,09
    Koza Madencilik 13,15 13,43 -2,08
    Klimasan Klima 15,94 16,26 -1,97
    Akçansa 12,58 12,83 -1,95
    İpek Doğal Enerji 13,66 13,92 -1,87
    Çimsa 9,60 9,78 -1,84
    Şişe Cam 5,40 5,49 -1,64
    Sarkuysan 6,28 6,38 -1,57
    Ege Endüstri 611,50 620,00 -1,37
    Türk Telekom 7,93 8,04 -1,37
    Otokar 144,50 146,50 -1,37
    Brisa 12,15 12,31 -1,30
    Global Yatırım Holding 3,81 3,86 -1,30
    Aksa 6,95 7,04 -1,28

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 25 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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