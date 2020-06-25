Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|4,33
|4,70
|-7,87
|Gübre Fabrikaları
|27,80
|29,84
|-6,84
|Kardemir (D)
|3,01
|3,14
|-4,14
|MLP Sağlık
|18,54
|19,00
|-2,42
|Ford Otosan
|69,65
|71,35
|-2,38
|Migros Ticaret
|36,70
|37,50
|-2,13
|Pegasus
|53,80
|54,95
|-2,09
|Koza Madencilik
|13,15
|13,43
|-2,08
|Klimasan Klima
|15,94
|16,26
|-1,97
|Akçansa
|12,58
|12,83
|-1,95
|İpek Doğal Enerji
|13,66
|13,92
|-1,87
|Çimsa
|9,60
|9,78
|-1,84
|Şişe Cam
|5,40
|5,49
|-1,64
|Sarkuysan
|6,28
|6,38
|-1,57
|Ege Endüstri
|611,50
|620,00
|-1,37
|Türk Telekom
|7,93
|8,04
|-1,37
|Otokar
|144,50
|146,50
|-1,37
|Brisa
|12,15
|12,31
|-1,30
|Global Yatırım Holding
|3,81
|3,86
|-1,30
|Aksa
|6,95
|7,04
|-1,28