



Yıllık ortalama 100-150 milyon dolar civarında römorkör ihracatı yapıldığını söyleyen Karaismailoğlu, römorkör ihracatının, yıllık gemi ve yat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 15-20'sini oluşturduğuna işaret etti.

Türkiye'nin gemi adamı yetiştirme konusunda da dünya için önemli bir kaynak olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, ülkede uluslararası standartlarda eğitim veren ve Bakanlıkça akredite edilmiş 103 eğitim kurumu bulunduğunu, dünya denizlerindeki gemilerde hizmet etmeye hazır 133 bin 721 aktif gemi adamının yer aldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, 2003'te 37 olan tersane sayısının 83'e yükseldiğine dikkati çekerek, tersanelerdeki yıllık üretim kapasitesinin de aynı dönemde 550 bin DWT'den yüzde 724 artışla 4,54 milyon DWT'e ulaştığını söyledi.



"DENİZCİLİĞİMİZE 8 MİLYAR LİRALIK ÖTV DESTEĞİ SAĞLANDI"

Türk limanlarına ilişkin gelişmelere de değinen Karaismailoğlu, gemi ve su araçları ihracatının 2003-2019 döneminde yaklaşık 2 kat artarak 450 milyon dolardan 1,2 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.

