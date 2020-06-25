Tebligatlar yola çıktı! Borcu olan vatandaşlar dikkat! Hemen bunu e-devlet üzerinden yapın ve...

Haciz, borçlu ve alacaklı tarafların ikisini de ilgilendiren yasal bir kavramdır. Buna göre haciz temelde; borcun belirlenen süre boyunca ödenmemesi durumunda devlet tarafından tahsil edilmesini ifade eder. Ancak haczin gerçekleştirilmesi için İcra ve İflas Kanunu kapsamında yer alan maddelere uygun olması gerekir. Alacaklı şahıs ya da şirketin borcunu haciz yoluyla tahsil edebilmesi için İcra Mahkemesinde dava açması gerekir. Bu nedenle haciz sorgulama işlemi icra dosyası takibiyle eş adımlara sahiptir. İcra dosyaları, ilgili icra müdürlüklerinin sisteminde kayıtlı olduğu için e-Devlet kapısı ve UYAP sistemi üzerinden sorgulama mümkündür. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de