Canlı döviz kurlarını ve piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler özellikle dolar ve eurodaki güncel durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dün 6,8420-6,8607 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 6,8559'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6,85 seviyelerinde işlem gördü. Peki, dolar ve euro bugün kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum
DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ TL OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 388 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 388 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 388 bin lira, en yüksek 390 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 388 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 377 milyon 459 bin 21,67 lira, işlem miktarı ise 981,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 385 milyon 606 bin 939,24 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 356 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşerek 6.083 puanda seyrediyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 11.988 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek 7.155 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 4.848 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşerek 19.112 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1230, sterlin/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,2420 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin yanı sıra dün IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini aşağı yönlü revize etmesiyle ekonomide hızlı toparlanma beklentilerinin azaldığını ve pay piyasalarının dünkü düşüşünü bugüne de taşıdığını kaydetti.
IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4,9'a revize ettiğini anımsatan analistler, Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisinin beklenenden daha olumsuz olması nedeniyle 2021 için küresel büyüme tahmininin de yüzde 5,8'den yüzde 5,4'e düşürüldüğünü söyledi.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, gün içerisinde ABD'de ilk çeyrek büyüme verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında ABD'de vaka sayısında bir iyileşme kaydedilememesi ikinci dalgaya yönelik endişeleri artırdı. Bu durum pay piyasalarında sert düşüşleri beraberinde getirirken, küresel çaptaki negatif seyir bugün Asya borsalarına da taşındı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 azalarak 22.260 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,1 seviyelerine yükseldi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 artarak 2.980 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 34.589 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.782 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 kayıpla 2.112 puanda seyrediyor.