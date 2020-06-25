Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitecek? Binlerce işçinin faydalandığı kısa çalışma ödeneklerinin akıbetlerinin ne olacağı merak ediliyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanma şansı getirilmişti. Peki kısa çalışma ödeneği uzayacak mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAYACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık." şeklinde konuştu.