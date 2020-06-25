Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İstanbul, Tekirdağ sınırları içerisinde 14,539 hektar yüz ölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 26.05.2020 tarihinden 26.05.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.