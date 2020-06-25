



GİRİŞ 300 TL HARCAMA EKSTRA

Bodrum'da faaliyet gösteren Swissotel Resort Bodrum Beach için belirlenen giriş ücreti ise 300 TL. Burada 175 TL giriş ücreti olarak alınırken, kalan 125 TL'nin plajda yemek ya da içecek için kullanıldığı ifade ediliyor. Bunların dışında yapılacak tüm harcamalar ekstra olarak ödeniyor.

PLAJDA IZGARA 90-120 TL

Bodrum'daki Xuma Beach, fiyatlarına baktığımız başka bir işletme oldu. Burada giriş ücreti olarak 150 TL alınıyor. İçerideki diğer tüm harcamalar ekstra olarak ödeniyor. Ortalama ızgara fiyatları 90-120 TL arasında değişiyor. Eğer salatalar tercih edilirse gözden çıkarılması gereken rakam 30-50 TL. Pide fiyatları ise özelliklerine göre 50-100 TL arasında ücret isteniyor.