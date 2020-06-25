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    • 25.06.2020 09:08
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    davacılara 11 milyar dolar ödeyecek

    Alman ilaç ve kimya şirketi , yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesini içeren ilacının e yol açtığı gerekçesiyle 'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurdu.

    Bayer 11 milyar dolar ödeyecek

    'den yapılan açıklamada, yabani otlara karşı kullanılan isimli ilaçta bulunan glifosat maddesinin e yol açtığı iddiasıyla şirket hakkında 'de açılan davalardan vazgeçmeleri için davacıların yüzde 75'i ile anlaşıldığı bildirildi.

    10,9 milyar dolarlık ödeme karşılığında yaklaşık 125 bin davanın dörtte üçünün geri çekileceği belirtilen açıklamada, olası davalar için de 1,25 milyar dolar ayrılacağı kaydedildi.

    Bayer, 2018'de ABD'li şirketi 'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından Monsanto'nun geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

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