"NORVEÇ ÇOK ÖNEMLİ PAZAR"

Norveç'in prestijli yayın organı Aftenposten muhabiri Andreassen'in Alanya'ya gelerek şehirde yapılan çalışmaları incelemesinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, "Ülke ve Alanya olarak alınan Kovid-19 önlemleri dünya ortalamasının üzerinde başarı gösteriyor. Bu da yabancı basının ilgisini çekiyor. Norveç pazarı şehrimiz için de çok önemli. Alanya'da yaşayan Norveçliler üzerinde 5 bin 800 tapu kaydı bulunuyor. Döviz girdisi anlamında ülke ekonomimizin önemli ölçüde cari açığını kapatan turizm sektörü ve şehrimiz için Norveç çok önemli bir pazar" dedi.