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    • Ekonomi
    • 25.06.2020 21:31
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    • 25.06.2020 21:31
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    özellikleri nelerdir? Survivor ödülü olan ne kadar, kaç TL?

    Survivor'da ödül olarak bu akşam kazanan yarışmacıya Skoda'nın Kodiaq marka araba verileceği açıklandı. Yarışma programında yaşanan bu gelişmelerin ardından özellikleri nelerdir sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. İzleyiciler büyük bir merakla bu aracın özelliklerini öğrenmek istiyor. Peki, Survivor ödülü olan ne kadar, kaç TL? İşte bu araca dair derlediğimiz bilgiler...

    Skoda Kodiaq özellikleri nelerdir?

    Skoda Kodiaq bu akşamın merak edilenleri arasında yer aldı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Survivor'da ödülü kazanan yarışmacıya Skoda Kodiaq marka araç verileceği açıklandı. Gözler bu açıklamanın ardından Skoda Kodiaq özellikleri nelerdir sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Survivor ödülü olan Skoda KODİAQ fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

    SKODA KODİAQ FİYATLARI

    SKODA KODİAQ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    1.5 TSI 150 PS ACT DSG

    2.0 TDI 190 PS DSG 4x4

    Silindir Sayısı 4 4
    Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
    Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5

    Maks. güç
    [Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000
    Maks. tork
    [Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250

    Model Yılı: 2020
    Araç Türü: Binek
    Segment: D
    Gövde Tipi: SUV
    Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)

    Donanım Paketi: Prestige
    Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti - Almanya

    MOTOR

    Yakıt Tipi: Benzin
    Silindir Hacmi: 1498 cc
    Silindir Adedi: 4
    Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon
    Besleme Tipi: Turbo
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