Skoda Kodiaq bu akşamın merak edilenleri arasında yer aldı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Survivor'da ödülü kazanan yarışmacıya Skoda Kodiaq marka araç verileceği açıklandı. Gözler bu açıklamanın ardından Skoda Kodiaq özellikleri nelerdir sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Survivor ödülü olan Skoda KODİAQ fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

SKODA KODİAQ FİYATLARI