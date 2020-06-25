Skoda Kodiaq bu akşamın merak edilenleri arasında yer aldı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Survivor'da ödülü kazanan yarışmacıya Skoda Kodiaq marka araç verileceği açıklandı. Gözler bu açıklamanın ardından Skoda Kodiaq özellikleri nelerdir sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Survivor ödülü olan Skoda KODİAQ fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
SKODA KODİAQ FİYATLARI
SKODA KODİAQ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1.5 TSI 150 PS ACT DSG
2.0 TDI 190 PS DSG 4x4
Silindir Sayısı 4 4
Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5
Maks. güç
[Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000
Maks. tork
[Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250
Model Yılı: 2020
Araç Türü: Binek
Segment: D
Gövde Tipi: SUV
Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)
Donanım Paketi: Prestige
Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti - Almanya
MOTOR
Yakıt Tipi: Benzin
Silindir Hacmi: 1498 cc
Silindir Adedi: 4
Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon
Besleme Tipi: Turbo