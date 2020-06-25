ÖTV 2020 indirimi yapılacak mı? Araç almak isteyenler araştırıyor: Sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Kamu bankaları tarafından Haziran ayının ilk günlerinde açıklanan tarihin en düşük faizli taşıt kredisine başvurular sürüyor. Taşıt kredisiyle otomotivde hareketlilik yaşanıyor ve talep oldukça artmış durumda. Araç alımında yüksek talep sonrası sıfır araçlar bulunamıyor. Kamu bankalarının taşıt kredisine başvuru yaparak sıfır araç almak isteyen vatandaşlar son gelişmeleri merak ediyor. Ayrıca ÖTV 2020 indiriminin yapılıp yapılmayacağı da merak konusu oldu. Peki, ÖTV 2020 indirimi yapılacak mı? Sıfır araçlar ne zaman gelecek? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

ÖTV İNDİRİMİ 2020'DE OLACAK MI?

Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.