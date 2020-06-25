BİM 26 Haziran Cuma aktüel kataloğu ürünlerinde bu hafta fırsat yer alıyor. Yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler yeni ürünlerdeki indirimleri merakla sorguluyor. Ev ürünlerinden teknoloji ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle onlarca üründe indirim bulunuyor. İşte BİM'de cuma günü indirimleri

BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon

• 3840x2160

• Media tek A53

• 4 çekirdekli işlemci

• Ultra HD 4K

• Wi-fi

• Smart TV Android

• x3 HDMI

• Netflix, Puhu TV, YouTube, Blu TV, Prime Video, Live TV, Google Play

• 2 Yıl Garanti