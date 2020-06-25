



Evet, Bağ-Kur kapsamında emeklilik için SSK'ya göre daha uzun süre prim ödemek gerekiyor.

Ancak mevzuatımız sizin Bağ-Kur kapsamında prim öderken SSK'lı olmanızı sağlayan düzenlemeler içeriyor. Burada dikkat etmeniz gereken husus, kendi şirketinizin dışında çalışmanız. Yani kendi şirketinizde ya da ortağı olduğunuz şirkette SSK'lı olarak çalışamazsınız. Fakat bir şirketin ortağı olmanızla birlikte farklı bir şirkette SSK'lı olarak çalışabilir ve prim ödeyebilirsiniz. Böylece çalıştığınız yerde ödenen primler sebebiyle SSK'lı olursunuz.