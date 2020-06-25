Resmi açıklama! Jandarma 2020 astsubay alımında son dakika haberi: Jandarma 2020 astsubay alımı başladı mı? Şartları nedir?

2020 jandarma astsubay alımı şartları neler, kimler başvurabilir? Geçtiğimiz yıllarda sürekli olarak personel alımı yapan Jandarma Genel Müdürlüğünün bu sene ne zaman Jandarma astsubay personeli alacağı merakla bekleniyor. Jandarma astsubay alımları için bekleyiş devam ediyor. Daha önce MSB, Personel Temin Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde personel alımlarını yapılacağı belirtilmişti. Fakat jandarma astsubay alımları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme yaşandığı taktirde ilanlar haberimizde olacaktır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Jandarma uzman erbaş alımları için bekleyi devam ediyor. Daha önce MSB, Personel Temin Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde personel alımlarını yapılacağı belirtilmişti. Fakat uzman erbaş alımları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme yaşandığı taktirde ilanlar haberimizde olacaktır.
Jandarma tarafından yayımlanan duyuru şu şekilde:
"2020 YILI JANDARMA GENEL KOMUTALIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ SINAV ÇAĞRISI
2020 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ SINAV ÇAĞRISI"
2020 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?
2020 yılı için henüz güncel Jandarma Uzman Erbaş alım şartları yayınlanmadı. Fakat geçtiğimiz dönemlerde personel alımlarında yayınlanan başvuru şartları şöyle;
-T.C vatandaşı ve erkek olmak,
-Uzman onbaşı adayları, en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak zorundadır (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)
- Uzman çavuş adayları, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak zorunda (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)
- Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisten sonra beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,
- Başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) 27 yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
- Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
- Türk Silahlı Kuvvetleri'nde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak
- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,
- Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,
- Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
- Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,
- Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,
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