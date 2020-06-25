Muzaffer ordumuz 5 bölgede düşmanlarımıza dünyayı dar ediyor

İNLER YERLE YEKSAN EDİLİYOR

Bu harekatın hemen ardından ise Hakurk'taki terör hedeflerine yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 operasyonları devam ederken Pençe-Kaplan Operasyonu ile Mehmetçik bir kez daha teröristlerin inlerine girmeye başladı.

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında hava hücum harekatıyla bölgeye inen komandolar, 160'tan fazla el yapımı patlayıcı ve mayını imha etti, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirdi, hava, kara birliklerinin ateşi sonucu 700'den fazla hedefi imha etti.