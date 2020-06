KREDİ/BURS ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK

Öğrencilerin kredi/burs ödemeleri, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatmaya devam edecek. Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda kredi/burs ödemesini alacak. Kredi/burs miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenmeye devam edilecek.