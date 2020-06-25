KYK BORÇLARI ERTELENEBİLİR Mİ?

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanlar, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin KYK'ya müracaat etmesi durumunda Yİ-ÜFE uygulanması koşuluyla birer yılık süreler ile borç ödemesi ertelenebilir. Belirlenen durumlar dışında kişilerin başka bir okulda öğrenci olması ya da işsiz kalması vb. hallerde borcun ertelenmesi, silinmesi ya da yeniden taksitlendirilmesi söz konusu değildir.

Duruma uygun olan KYK borçluları, ödemelerini ertelemek için borç başlangıç tarihinden 1 ay öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet aracılığıyla sunulan "Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" sayfasına girmelidir.