Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Merkez Bankası tarafından yılın çeşitli dönemlerinde Para Politikası Kurulu toplantısı yapılıyor. Toplantılarda faiz oranları belirleniyor. Bilindiği üzere yapılan son toplantılardan faiz indirimi kararı çıkmıştı. En son toplantıda 50 baz puanlık bir indirim gerçekleştirilmiş ve politika faizi 8,25 olmuştu. Peki, 25 Haziran Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor.

Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörürken bankanın 25 baz puan faiz indirime gitmesini bekliyor.