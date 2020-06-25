Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Merkez Bankası tarafından yılın çeşitli dönemlerinde Para Politikası Kurulu toplantısı yapılıyor. Toplantılarda faiz oranları belirleniyor. Bilindiği üzere yapılan son toplantılardan faiz indirimi kararı çıkmıştı. En son toplantıda 50 baz puanlık bir indirim gerçekleştirilmiş ve politika faizi 8,25 olmuştu. Peki, 25 Haziran Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?
Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor.
Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörürken bankanın 25 baz puan faiz indirime gitmesini bekliyor.
Corona virüs sürecinde üç kez faiz indiren banka, Nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.
Ekonomistler bankanın bugün de en az 50 baz puanlık indirime gitmesini bekliyor.
Merkez Bankası, salgın sürecinde 2,5 puan faiz indirirken, son dokuz toplantısında ise 15,75 puan faiz indirimi gerçekleştirdi.
Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan düşürerek, yüzde 7,75 seviyesine çekebileceğini dile getirdi.
Hızlı kredi büyümesi öncülüğünde ekonomik iyileşmeyi teşvik etmek için TCMB'nin parasal gevşemeye devam edebileceğini söyleyen Kalen, TL'de son dönemlerde görünen istikrarlı seyir, döviz kurlarındaki volatilitenin düşmesi ve risk iştahına yönelik yukarı yönlü trendle ekonominin rahatlayabileceğini aktardı.
Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin genişlemeci tutumuna devam edeceği öngörüsünde bulundu. Bankanın politika faizini 50 baz puan düşürerek, yüzde 7,75'e indirebileceğini belirten Rendell, otoritelerin ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak için kararlı göründüğünü ifade etti.
Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose de Merkez Bankasından politika faizinde 50 baz puanlık indirim beklediğini aktardı.
Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys ise TCMB'nin politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 8 seviyesine çekebileceğini kaydetti.
Merkez Bankası, bundan önceki Para Politikası Kurulu Toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekmişti. Banka, Temmuz 2019'dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9 toplantıda sürdürdü. Politika faizi toplamda 1.575 baz puanlık düşüşle yüzde 24'ten yüzde 8,25'e çekildi.
MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası faiz kararı 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.