Ev içerisinde minik düzenlemeler yaparak ya da birkaç alışkanlığınızı değiştirerek tasarruf edebilir ve bu sayede yaşam standartlarınızı arttırabilirsiniz. Siz de geleceğiniz ve hayalleriniz için daha fazla para ayırmak istiyorsanız, doğru adrestesiniz. 120 metrekarelik bir evde yaşayan 4 kişilik çekirdek bir ailenin aylık harcadığı elektrik enerjisi ortalama 230 wattır. Ancak bu aile çok basit önlemlerle en az yüzde 30 oranında enerji tasarrufu sağlayabilir, yapılan araştırmalara göre harcanan enerjiyi 108 watta düşürebilir. Evde tüketilen enerjinin yüzde 15'i buzdolabından kaynaklanır. Buzdolabı için tavsiye edilen ısı 4 ila 5 derece dondurucu ısısı -20 derecedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
DAHA İYİ ISINMAK İÇİN ÖNLEMLER ALIN!
Evinizi seçerken güney cephe olmasına dikkat edin. Güney cephe evler güneş ışığından maksimum verim alır. Dış cephe kaplaması yaptırın. Dış cephe kaplaması, evinizin kışın sıcak yazın serin olmasına büyük katkıda bulunur. Oturma odanızı evin güneş alan bölümüne taşıyın. Oturma odanız başka bir cephede olsa dahi, özellikle kış aylarında odanızı geçici olarak değiştirebilirsiniz.
Pencerelerinizin muntazam olması, ev içi ısıyı korumanıza fayda sağlar.
Güneşten maksimum verim almak için perdeleri gün boyu açık tutun.
Peteklerin önüne eşya koymamaya dikkat edin. Eşyalar, ısının odaya dağılmasını yavaşlatır.
ALIŞVERİŞ RUTİNLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN!
Markete gitmeden önce ihtiyacınız olan tüm maddeleri yazın ve markete gittiğinizde bu listeye uyun! Listenin dışındaki alışverişler, çoğu zaman gereksiz şeylerdir. Abur cubur ve şekerlemeler, ucuz gibi görünseler de bir araya geldiklerinde çok pahalı tutarlar. Atıştırmalıklarınızı mümkün oldukça evde yapın.
Temel temizleyiciler haricinde temizleyici ürün satın almayın! Sirke, beyaz sabun ve karbonatla evinizdeki pek çok temizliği yapabilirsiniz. Her yüzey için ayrı ürün almak hem gereksiz hem de çok masraflıdır. Uzun süre dayanabilen yiyecekler ve içecekler yapın, buzluğa atın. Bu sayede, aniden misafiriniz geldiğinde markete değil derin dondurucuya koşarsınız. Ayrıca, mevsiminde satın aldığınız sebzeleri uygun şekilde pişirerek buzluğa attığınızda da ciddi anlamda tasarruf edersiniz. Böylece, kış geldiğinde yaz sebzelerini satın almak için 2-3 katı para ödemezsiniz.
Devamlı olarak alışveriş sitelerini takip etmeyin, yalnızca bir ürüne ihtiyaç duyduğunuzda araştırma yapın. Alışveriş sitelerinde gezindiğinizde daha fazla ürüne ihtiyacınız varmış gibi hissedersiniz ve kendinizi oldukça gereksiz bir ürünü satın alırken bulabilirsiniz.
İnternet üzerinden alışveriş yapmadan önce en uygun fiyatlı ürünü bulan sitelerden faydalanın.
EVİNİZDE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPIN!
Klozet rezervuarına bir şişe su atarak her sifonda tasarruf edebilirsiniz.
Yerleri sildiğiniz suyla balkon yıkayarak, sudan tasarruf edebilirsiniz.
Evinizde marul, maydonoz ve soğan gibi sebzeler yetiştirebilirsiniz.
Aslında çok da gerek duymadığınız ama yine de satın aldığınız bir ürün seçin. Bu ürünün parasını düzenli aralıklarla kenara ayırdığınızda, ihtiyaç duymadığınız diğer ürünleri de almaktan vazgeçebilirsiniz.
EVDE TASARRUF TEKNİKLERİ
Çamaşır makinesinde yıkanan çamaşırlar kullanılan sıcak suyun miktarına göre enerji sarfiyatına neden olur.. Çamaşırlar gerekmedikçe yüksek ısıda yıkanmamalı çamaşırlar ılık suda 30 ila 40 derecede ya da soğuk suyla yıkanmalı. Elektrik enerjisinin yüzde 90'ı su ısıtmada harcanır.
Tasarruflu ampul normal ampulswn 5 kat daha az enerji tüketir ve 10 kat daha uzun ömürlüdür. 15 wattlık tasarruflu bir led ampul, 75 wattlık normal ampulden yüzde 80 daha az elektrik harcar daha çok aydınlatma sağlar ve 6 yıl boyunca 12 adet eski tip ampule ihtiyaç duyulurken aynı sürede sadece bir adet enerji tasarruflu ampul yeterli olur.
Bekleme modunda ya da kapalı halde kullanılmayan bilgisayarlar yüzde 10 oranında elektrik tüketir. Bu nedenle fişin çekilmesi gerekir.
Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlardan 5 kat daha fazla elektrik tüketir.
Saç kurutma makinesinin 10 dakika çalışması 60 wattlık bir lambanın 3 saat yanmasına eş değer elektrik sarfeder.
Evde kullanılan suyun yüzde 35'i banyoda, yüzde 30'u tuvalette, yüzde 20'si çamaşır yıkamada, yüzde 10'u yemek pişirme ve içme suyu, yüzde 5'i ise temizlik amacıyla kullanılmaktadır.
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