Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 309,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 azalırken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile madencilik oldu.