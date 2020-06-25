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    • Ekonomi
    • 25.06.2020 18:03
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    • 25.06.2020 18:03
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    ekonomisi te yüzde 5 daraldı

    , ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla () verisine ilişkin üçüncü tahminleri açıkladı. ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 daralarak beklenti paralelinde bir küçülme gösterdi.

    ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı

    ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 daralarak beklenti paralelinde bir küçülme gösterdi.

    ABD , ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla () verisine ilişkin üçüncü tahminleri açıkladı.

    Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. Revizyona gidilmeyen GSYH verisi, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. Nisan ayında yayımlanan ilk öncü verilerde GSYH'nin te yüzde 4,8 daraldığı kaydedilmişti.Ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 2,1'lik büyüme göstermişti.

    AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYONLA DENGELENDİ

    Üçüncü kez güncellenen veride, yabancıların sabit yatırımlarına ilişkin veride yapılan yukarı yönlü revizyon, özel stok yatırımları, kişisel tüketim harcamaları ve ihracat verilerindeki aşağı yönlü revizyonla dengelendi.

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